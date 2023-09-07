Капелла Санкт-Петербурга примет участие в двух фестивалях искусств

Мероприятия пройдут в Пскове, Ростове и Таганроге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Коллективы Капеллы Санкт-Петербурга 7-12 сентября примут участие в двух российских фестивалях искусств. Симфонический оркестр Капеллы выступит в Пскове на ХХХ Пушкинском театральном фестивале, сообщили в пресс-службе концертной организации.

"На сцене Большого зала Псковской филармонии Театр имени Ленсовета и оркестр Капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко представят совместный проект - спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа". Пушкинские стихи прозвучат в сопровождении музыки Петра Чайковского из опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", балета "Лебединое озеро", циклов "Времена года" и "Детский альбом", - рассказали в пресс-службе.

Певческая капелла Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко 11 и 12 сентября выступит с концертами в Ростове и Таганроге в рамках III Ростовского музыкального фестиваля "МОСТ". В Большом зале Ростовской филармонии Капелла исполнит хоровую симфонию-действо "Перезвоны" Валерия Гаврилина. 12 сентября на сцене Таганрогского концертного зала "Олимп" петербургский коллектив представит концертную программу, в которую вошли духовные и светские хоровые произведения, русские народные песни, музыка Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова.

В рамках фестиваля "МОСТ", который проводится при поддержке правительства Ростовской области, запланированы концерты, лекции, творческие встречи, перформансы, мастер-классы.