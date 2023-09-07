В Петербурге пройдет всероссийское открытие XX Фестиваля израильского кино

Также показы пройдут в Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Всероссийское открытие юбилейного, 20-го по счету Фестиваля израильского кино пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале генерального консульства Израиля в городе. Программа фестиваля, подготовленная посольством Израиля в РФ и кинотеатром "Пионер", включает 11 картин, 7 из которых будут представлены публике в России впервые.

"Юбилейный фестиваль израильского современного кино начнется 7 сентября и будет проходить до середины октября в пяти городах России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Москве", - говорится в сообщении.

В Петербурге показы будут проходить по 9 сентября в кинотеатре "Формула кино" в торговом центре "Галерея". Как отмечается в сообщении консульства, в целях безопасности при входе на фестиваль будет осуществляться досмотр.

В первый день зрителей ждут показы документального фильма "Героини", лирической картины "Караоке" и комедии "Медовый месяц в Иерусалиме". Также в афише фестиваля - мелодрама "Другая вдова", интеллектуальная комедия "Элик и Джимми" и три короткометражки выпускников киношколы Стива Тиша тель-авивского университета - комедии "Неурим" и "Базисный дефект" и семейная драма "Свекольный суп" будут показаны единым сеансом.

В документальном сегменте, помимо "Героинь", будут представлены биографическая картина "Четвертое окно" о знаменитом израильском писателе Амосе Озе и фильм "Стражи Мертвого моря", посвященный экологической проблематике.

"Выбранные фильмы демонстрируют не только аспекты израильской жизни, но и географию страны: от Мертвого моря до красноморского побережья, от Иерусалима до Тель-Авива - трехдневное фестивальное путешествие в Израиль еще не было таким обширным и красочным", - отмечают организаторы.

После Петербурга фестиваль пройдет в Екатеринбурге и Новосибирске с 21 по 23 сентября, в Красноярске - с 28 по 30 сентября, в Москве - с 12 по 14 октября. Помимо кинопоказов, запланированы публичные обсуждения с литературоведами и искусствоведами, экспертами театра и кинематографа.