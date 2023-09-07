Церемонию вручения почетного "Оскара" перенесли из-за забастовок в Голливуде

Мероприятие, которое должно было пройти 18 ноября, состоится 9 января 2024 года

ТАСС, 7 сентября. Американская академия кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) объявила о переносе 14-й церемонии вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный "Оскар") с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. Как передает журнал Vanity Fair, это связано с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде.

Издание сообщает, что организовать мероприятие в ноябре невозможно, так как условия стачки не позволяют актерам и сценаристам участвовать в продвижении их работ.

Почетный "Оскар" присуждается за "выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией". В 2023 году премию должны получить режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA), представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.