В Улан-Удэ 15 сентября выступит Денис Мацуев

Вместе с пианистом на сцену театра выйдут лауреаты международных и всероссийских конкурсов Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Борис Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Лев Бакиров (фортепиано)

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений" пройдет в Улан-Удэ 15 и 16 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Минкультуры Бурятии.

"Фестиваль, который пройдет в Бурятии, посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и приурочен к 100-летию республики. По традиции он объединит музыкантов разных поколений. 15 сентября в Театре оперы и балета выступит художественный руководитель фестиваля народный артист России Денис Мацуев", - сообщили в министерстве, добавив, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вместе с Мацуевым на сцену театра выйдут лауреаты международных и всероссийских конкурсов Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Борис Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Лев Бакиров (фортепиано). Музыканты выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии. Прозвучат сочинения разных периодов творчества Сергея Рахманинова, в том числе "Рапсодия на тему Паганини", а также концерты Дмитрия Шостаковича и Пабло де Сарасете, арии из опер Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. 16 сентября пройдет "Вечер фортепианной музыки". Выступят лауреаты XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Станислав Корчагин и Илья Папоян. В программе концерта произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений" начался 22 ноября 2022 года и за год состоялся в 16 городах России. Идея проекта - поддержка молодых музыкантов, популяризация достояния отечественной культуры и обогащение культурной жизни регионов.

"Мы рады и горды тем, что Бурятия стала одним из регионов, которые имеют честь принимать фестиваль прославленного пианиста. Нас ждут два волшебных вечера, они торжественно откроют юбилейный 85-й сезон Бурятской государственной филармонии", - привели в ведомстве слова министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.