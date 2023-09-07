В Торонто открывается 48-й международный кинофестиваль

Картин из России на нем не будет

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 фильмов и анимационных работ из 70 стран покажут на открывающемся 48-м кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Как сообщается на его сайте, картин из России в 2023 году не будет, последний раз ее на этом смотре представлял фильм "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко в 2021 году.

Впервые в истории киносмотра он откроется не фильмом, а анимационной лентой. Именно в Канаде состоится международная премьера, как ожидается, последнего мультфильма японского аниматора Хаяо Миядзаки "Как поживаете?", который в июле вызвал ажиотаж у японской публики. "Как поживаете?" создан по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. В ней рассказывается о 15-летнем школьнике, который ходит в школу и мечтает о будущем. В российской локализации "Как поживаете?" выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" после окончания кинотеатрального проката.

В Торонто, в частности, состоятся премьеры биографической спортивной киноленты режиссера Тайки Вайтити "Следующий гол - победный" (Next Goal Wins) и драмы Вито Мортенсена "Мертвецам не больно" (The Dead Don't Hurt). Публике представят новую работу Шона Пенна "Дружище" (Daddio), черную комедию "Наемный убийца" (Hit Man) Ричарда Линклейтера, а также фильм "Анатомия падения" Жюстин Трие, который уже стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 2023 года.

Закрывать киносмотр будет документальная лента Сильвестра Сталлоне "Слай" (Sly), посвященная почти 50-летней кинокарьере знаменитого актера.

Ожидается, что киносмотр посетят Сильвестр Сталлоне, Николас Кейдж, Шон Пенн, Дакота Джонсон, Итан Хоук, Лора Линни.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В 2023 году он проходит с 7 по 17 сентября. На TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам голосования. В 2022 году Гран-при фестиваля получил фильм "Фабельманы" (The Fabelmans) Стивена Спилберга.