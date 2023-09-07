Посол Узбекистана заявил о выходе на новый уровень сотрудничества с РФ в культурной сфере

В частности, Ботиржон Асадов отметил спектакль "Лазги. Танец души и любви" Национального балета Узбекистана, показ которого состоится в Большом театре в сентябре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества в различных областях культурно-гуманитарной сферы. Об этом сообщил ТАСС посол республики в России Ботиржон Асадов.

"Динамика сотрудничества Узбекистана и России в культурно-гуманитарной области в последние годы вышла на новый качественный уровень. Сегодня между странами расширяются отношения в области культуры, искусства, театра, кинематографии и других областях культурно-гуманитарной сферы", - сказал Асадов.

Он напомнил, что в Узбекистане уже работают 14 филиалов ведущих вузов России, в которых обучаются около 7,5 тыс. студентов. "С 2020 года ежегодно проводится узбекско-российский образовательный форум", - отметил также дипломат.

Форумы и премьеры

По его словам, в этом году в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Узбекистане проходит более 15 мероприятий культурно-гуманитарного характера. Асадов добавил, что за прошедший год в Ташкенте и Москве состоялись две конференции музейных деятелей. В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Узбекистана и Дни узбекского кино, а в этом году государственный ансамбль танца Узбекистана "Бахор" провел гастроли в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Казани и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в июне на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера спектакля "Лазги. Танец души и любви" Национального балета Узбекистана. В Москве эту постановку покажут в Большом театре 10 сентября. Показ пройдет при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Как отметила в беседе с ТАСС председатель фонда Гаянэ Умерова, балет "Лазги. Танец души и любви" - это "слияние танца лазги с современной хореографией и элементами театральной постановки". По ее словам, над балетом работала международная команда: музыку написал композитор Дэвидсон Джаконелло, декорации и световые эффекты создала японская художница Йоко Сеяма. Автор либретто и хореограф-постановщик - Рауль Раймондо Ребек, знаменитый немецкий танцовщик, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. Автором идеи выступила Саида Мирзиёева.

Умерова добавила, что зарубежная публика уже высоко оценила постановку. Она напомнила, что премьера балета состоялась в Большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте. По ее словам, "древний хорезмский танец "Лазги" не теряет своей актуальности в связи со своей исторической глубиной, его корни связывают с разными эпохами, что делает его увлекательным с точки зрения изучения традиций и культурного наследия Узбекистана".