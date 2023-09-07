В Москве запустили приуроченный к 100-летию Театра Маяковского аудиоспектакль-прогулку

Спектакль запущен в преддверии Дня города и доступен по ссылке в приложении Мобильного художественного театра совершенно бесплатно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Театр имени Маяковского и Мобильный художественный театр создали аудиоспектакль-прогулку "Двадцать третий год: Маяковка и окрестности", приуроченный к 100-летию Маяковки.

"Светлана Немоляева играет Жанну Д’Арк, Анна Ардова спорит с Алисой Коонен, Игорь Костолевский читает письма Станиславского", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Этот исследовательский проект театр анонсировал в начале прошлого сезона, благодаря ему можно погрузиться в начало творческого пути тогда еще Театра Революции, атмосферу 20-х годов XX века. Артисты сегодняшней Маяковки не только озвучили Владимира Маяковского, Марию Ермолову, Айседору Дункан, Михаила Булгакова и других деятелей культуры того времени, но и поделились своими историями.

Спектакль запущен в преддверии Дня города и доступен по ссылке в приложении Мобильного художественного театра совершенно бесплатно. Москвичи и гости города смогут в компании известных артистов побродить по окрестностям Большой Никитской.

"Это прогулка для индивидуального прослушивания на телефоне, разработанная в формате аудиоспектакля по конкретному маршруту. <...> Нужен только телефон с доступом в интернет, наушники и час свободного времени. Гулять со спектаклем можно одному и компанией в любое время. Начало и финал - на углу Большой Никитской улицы и Хлыновского тупика, прямо напротив Театра имени Маяковского", - пояснили в пресс-службе.

Роли аудиоспектакля, в частности, озвучили Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Анна Ардова, Дарья Повереннова, Сергей Рубеко, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий и другие артисты.