В Иркутске впервые представили картины Валентина Серова из фонда Русского музея

В экспозицию вошли около 50 работ

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Произведения выдающегося русского художника Валентина Серова из собрания Русского музея впервые представили в Иркутске, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка будет работать два месяца. Хочется, чтобы как можно больше посетителей было на этой выставке на протяжении всего этого времени. Пусть жители Иркутска влюбляются в живопись Валентина Александровича Серова, видят ту гениальность, которая здесь есть", - сказала на открытии экспозиции министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В экспозиции представили 47 произведений живописи и графики из фонда Русского музея и пять работ из собрания Иркутского художественного музея. В этих работах отражены творческие поиски мастера на протяжении 30 лет. Выставка будет работать до 12 ноября.

Серов - выдающийся художник конца XIX - начала XX века. Известный портретист, особое место в жизни которого занимал детский портрет. Также известен как мастер пейзажа.