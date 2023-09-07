ТАСС и Музей Победы договорились о сотрудничестве и открыли фотовыставку о Москве

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил музей за многолетнее успешное взаимодействие

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и директор Музея Победы Александр Школьник подписали соглашение об информационном партнерстве и открыли фотовыставку о Москве "Этот город наш с тобою", передает корреспондент ТАСС из Музея Победы.

Документ предусматривает, что стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области образования, истории и культуры, реализовывать совместные информационные проекты, проводить обучающие курсы, мастер-классы и другие познавательные мероприятия.

Кондрашов поблагодарил музей за многолетнее успешное взаимодействие и отметил, что общие проекты ТАСС и Музея Победы посвящены сохранению исторической памяти.

"Позвольте от имени коллектива нашего агентства поблагодарить Александра Яковлевича Школьника за то сотрудничество между Музеем Победы и нашим агентством, которое наблюдается в течение нескольких лет. Я отмечу, что любой наш совместный проект обязательно и неизбежно касается сохранения исторической памяти. 22 июня 2022 года здесь, в кинотеатре на Поклонной горе, состоялась премьера фильма "Великая Отечественная война в хронике ТАСС". Этот фильм рассказывает о героических военкорах агентства ТАСС, которые работали в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2023 года семнадцать тассовских корреспондентов, которые воевали на войне и погибли, были внесены в исторический депозитарий, который называется "Лица Победы", - сказал Кондрашов.

Фотовыставка "Этот город наш с тобою"

Открытая после подписания соглашения фотовыставка ТАСС "Этот город наш с тобою" приурочена к 876-летию Москвы. В экспозицию вошло более 50 архивных и современных работ фотокорреспондентов агентства. Представленные снимки дополнены историческими справками о знаковых местах и объектах столицы: Северном и Южном речных вокзалах, храме Христа Спасителя, Кремлевской набережной, Крымском мосте, стадионе "Лужники" и других достопримечательностях.

Генеральный директор ТАСС обратил внимание на то, что фотовыставка стала первым важным событием в рамках подписанного соглашения, она открывает новый этап партнерства агентства и Музея Победы.

"Сегодня, в преддверии Дня города, генеральным информационным партнером которого выступает наше агентство, ТАСС и Музей Победы открывают новый этап в совместной работе. Его отправная точка - только что подписанное соглашение об информационном партнерстве и наша совместная фотовыставка о Москве "Этот город наш с тобою". Эта выставка уникальна для Музея Победы - на ней представлены мирные, не военные фотографии. Это более 50 снимков, сделанных фотокорреспондентами ТАСС с 30-х годов прошлого века и до наших дней. Экспозиция рассказывает о том, как изменилась Москва почти за столетие. Композиционным ядром выставки стала Москва-река - как символ жизни и эволюции, связывающий прошлое и настоящее", - сказал Кондрашов.

"Нас уже связывало плодотворное сотрудничество, и мы сделали ряд очень важных проектов. Но это соглашение позволит делать все в удвоенном размере. Хочу заверить, что в лице нашего учреждения культуры вы имеете надежного партнера в деле сохранения исторической правды", - сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Фотовыставка к 876-летию Москвы продлится до 8 октября 2023 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Дня города.