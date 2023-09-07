Кустурица и Водолазкин проведут мастер-классы в школе кинокритики в Ясной Поляне

Участники мероприятия также смогут посетить лекции и дискуссии с продюсерами, журналистами, сценаристами и кинокритиками - Егором Москвитиным, Иваном Кудрявцевым, Никитой Кравцовым, Всеволодом Коршуновым и Вячеславом Марусенковым

ТАСС, 7 сентября. Режиссер Эмир Кустурица и писатель Евгений Водолазкин проведут занятия в первой школе кинокритики, которая пройдет в Ясной Поляне с 19 по 23 октября, сообщили ТАСС организаторы проекта.

"Сербский режиссер Эмир Кустурица и писатель Евгений Водолазкин проведут в Ясной Поляне мастер-классы для учеников первой "Школы кинокритики", организованной телеканалом "Кино ТВ", Президентским фондом культурных инициатив и музеем-усадьбой Л. Н. Толстого", - говорится в сообщении.

Помимо мастер-классов Кустурицы и Водолазкина, участники "Школы кинокритики" смогут посетить лекции и дискуссии с продюсерами, журналистами, сценаристами и кинокритиками - Егором Москвитиным, Иваном Кудрявцевым, Никитой Кравцовым, Всеволодом Коршуновым и Вячеславом Марусенковым. По словам организаторов, программа поможет ученикам лучше понимать киноискусство и развивать свой критический взгляд на него, мотивировать на новые проекты и инициативы, связанные с кинематографом.

"Я очень рад приехать на первую школу кинокритики в Ясной Поляне. Кинокритика помогает нам понимать, как работает кино, как оно воздействует на зрителя, какие идеи и эмоции оно передает. Русское кино имеет свои особенности и богатую историю, и я с удовольствием поделюсь своим опытом и знаниями с молодыми людьми, которые интересуются этой темой", - приводятся слова Кустурицы, который также подчеркнул важность кинокритики в понимании и анализе киноискусства.

В свою очередь, Евгений Водолазкин - автор бестселлеров "Лавр", "Авиатор", "Брисбен" и "Чагин" - отметил, что, несмотря на все различия, литература и кино - "близкие родственники". "И потому неслучайно то, что общение молодых кинокритиков проходит в Ясной Поляне. Здесь - под строгим взглядом Льва Николаевича - мы постараемся проследить за тем, как литература превращается в кино. Речь ведь идет не о воспроизведении литературной вещи в новой форме. В данном случае можно говорить о создании нового произведения, потому что форма в искусстве - в каком-то смысле это содержание", - цитируют писателя организаторы "Школы критики".

Яснополянская школа критики станет первой школой, посвященной исключительно кинокритике. Организаторы выберут 21 участника школы, имена которых станут известны не позднее 15 сентября. Участие в школе бесплатное, при этом подать заявки могут лица старше 18 лет.