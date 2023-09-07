Последний фильм Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре под названием "Мальчик и птица"

На производство картины у студии Ghibli ушло 7,5 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки, который стал прощальной полнометражной картиной основателя анимационной студии Ghibli, выйдет в широкий российский прокат в ноябре 2023 года. Фильм Kimitachi wa Dou Ikiru ka выйдет в России под названием "Мальчик и птица", сообщили в кинопрокатной компании "Русский Репортаж".

"Мальчик и птица" - под таким официальным локализованным названием первый за 10 лет анимационный фильм Хаяо Миядзаки мы, компания "Русский Репортаж", покажем в России. В широкий прокат собираемся выпустить картину в ноябре", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Премьера последнего фильма 82-летнего Миядзаки состоялась 14 июля. В Японии фильм собрал более $50 млн. При этом студия Ghibli хранит секретность вокруг картины, поэтому у "Мальчика и птицы" до премьеры в Японии практически не было никакой промокампании. Создатели картины ограничились выпуском официального постера с названием ленты. Первые кадры из мультфильма показали уже после японской премьеры, а первый тизер-трейлер появился в Сети лишь 6 сентября, накануне Международного кинофестиваля в Торонто, на открытии которого и покажут финальный фильм Миядзаки.

О новом фильме

Фильм "Мальчик и птица" частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka ("Как поживаете?" в переводе с японского) писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. На производство картины у студии Ghibli ушло 7,5 года. Миядзаки работал над ней с 2016 года, делая по одной минуте в день.

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононокэ", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.