Ансамбль им. Александрова выступит в КНДР на концерте в честь годовщины образования страны

Мероприятие состоится 9 сентября, сообщило посольство России в Пхеньяне

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с его руководителем Геннадием Саченюком 7 сентября прибыл в Пхеньян, чтобы выступить на концерте в День образования КНДР 9 сентября. Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Коллектив прибыл двумя спецбортами по приглашению Министерства обороны КНДР. "Весь последний месяц наши артисты готовили новую программу, чтобы показать ее на одном единственном концерте, который состоится 9 сентября - ровно в тот день, когда 75 лет назад было провозглашено создание нового государства на корейской земле", - информировали дипломаты.

Они напомнили, что 12 октября 1948 года СССР и КНДР установили дипломатические отношения. "Таким образом выступление ансамбля Александрова можно также считать посвященным славной годовщине российско-корейских межгосударственных отношений. Уверены, что первые за несколько последних лет гастроли российского армейского коллектива в КНДР не только дадут новый старт двустороннему гуманитарному сотрудничеству, но и укрепят связи между братскими армиями двух стран", - говорится в сообщении.