Студия Animaccord выпустила седьмой сезон мультсериала "Маша и Медведь"

Премьерные эпизоды доступны на канале мультсериала в YouTube

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Студия Animaccord представила седьмой сезон анимационного сериала "Маша и Медведь". Премьерные эпизоды доступны на канале мультсериала в YouTube, сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

"Animaccord, правообладатель одного из самых востребованных детских шоу в мире "Маша и Медведь" запускает новый, седьмой сезон мультсериала. 7 сентября создатели проекта представляют зрителям новые эпизоды мультфильма на локальном YouTube-канале "Маши и Медведя", - говорится в сообщении.

В студии рассказали, что сюжет нового сезона выйдет за пределы леса, герои окажутся в городских локациях. "В доме Медведя появятся городские жители, а персонажи из новогодней сказки "Маша и Медведь: 12 месяцев" - Январь, Декабрь и другие - окажутся полноправными героями серий", - добавили в пресс-службе.

"Маша и Медведь" - российский анимационный проект студии Animaccord, который признан самым востребованным шоу для дошкольников среди международной аудитории, а также остается самым просматриваемым мультфильмом на YouTube в мире. Совокупное количество просмотров мультсериала на этом видеохостинге превышает отметку в 147 млрд. Проект удостоен 58 наград YouTube Creator Awards, среди которых - семь бриллиантовых кнопок. "Маша и Медведь" транслируется более чем на 45 языках.