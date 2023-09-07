Театр оперы и балета Коми представит пять премьерных постановок в новом сезоне

В их числе мюзикл "Секрет Полишинеля"

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /ТАСС/. Театр оперы и балета Республики Коми покажет пять премьерных спектаклей в новом сезоне, в год своего 65-летия. Состоится мировая премьера мюзикла "Секрет Полишинеля" на музыку Лоры Квинт, стихи Ларисы Рубальской, либретто от драматурга Евгения Гаглоева, рассказал журналистам директор театра Дмитрий Степанов.

"В октябре мы представим премьеру балета "Крик", он создан по роману "Иди на Голгофу" русского мыслителя Александра Зиновьева к 100-летию со дня его рождения. Проект реализован на грант Президентского фонда культурных инициатив. В ноябре будет показан очень интересный музыкальный спектакль в жанре водевиля - "Секрет Полишинеля". Это абсолютно новое произведение, российская и мировая премьера. В декабре состоится премьера балета "Снежная королева" в постановке Александра Рюнтю. Во второй половине сезона будет представлена премьера оперы "Фауст" в постановке главного режиссера театра Ильи Можайского и совершенно новая постановка балета Чайковского "Спящая красавица", - рассказал директор театра.

По его словам, балет "Крик" готовит международный коллектив, в котором авторами либретто выступят главный балетмейстер театра Андрей Меркурьев и Полина Зиновьева (Франция - Германия), художник-постановщик - Игорь Чапурин. Балет создается при поддержке Ольги Зиновьевой, президента Биографического института Александра Зиновьева (Россия - Германия).

Спектакль "Секрет Полишинеля" создан при поддержке гранта главы Республики Коми в области культуры. Постарались сделать его компактным, чтобы можно было разместить на любой сцене и показать во многих городах региона, отметил руководитель театра. Композитор - заслуженный деятель искусств России Лора Квинт, автор текстов песен - Лариса Рубальская, либретто драматурга Евгения Гаглоева, режиссер-постановщик - Алла Чепинога из Петербурга. Это будет легкий, комедийный спектакль в стиле русского водевиля, добавил дирижер Никон Родюков. Семейный спектакль "Снежная королева" создан на музыку современного финского композитора Туомаса Кантелинена, ранее в театре был поставлен его балет "Русалочка".

Как отметил главный режиссер театра Илья Можайский, опера Шарля Гуно "Фауст" будет представлена в современном прочтении, не нарушающем музыку. В ней будет задействована практически вся труппа театра, занято три состава артистов.

Откроют новый сезон показом 15 и 16 сентября балета "Спящая красавица" - это один из самых красивых балетов, который ранее был в репертуаре театре. Весной 2024 года на фестивале "Сыктывкарса тулыс" (Сыктывкарская весна) покажут уже совершенно новую постановку "Спящей красавицы". К 65-летию театра 27 сентября состоится большой праздничный концерт, на котором театр представит всю палитру своих возможностей, прозвучат оркестровые номера и фрагменты из опер и балетов с участием всех солистов, рассказал главный дирижер Иван Виноградов.