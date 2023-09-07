В Дагестане стартовал международный литературный фестиваль "Дни Белых журавлей"

Праздничные мероприятия соберут 55 литературных деятелей из регионов России и ближнего зарубежья и пройдут в Махачкале и на малой родине поэта Расула Гамзатова - в селе Цада Хунзахского района

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, стартовал в Дагестане. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

"В Дагестане стартовал XXXVII Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Ежегодно он проводится под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия соберут 55 литературных деятелей из регионов России и ближнего зарубежья и пройдут в Махачкале и на малой родине поэта - в селе Цада Хунзахского района.

В рамках фестиваля запланированы Секретариат Союза писателей России, тематические круглые столы, вечер российской поэзии, поэтические чтения с участием профессиональных артистов Театра поэзии, слушателей поэтического семинара имени Магомеда Ахмедова, молодых писателей из литературного цеха "На Буйнакского", творческой интеллигенции и молодежи.

"Литературный фестиваль берет свое начало в 1986 году. Он был учрежден Расулом Гамзатовым как праздник духовности и поэзии, в память о павших воинах на полях сражений. После ухода из жизни поэта праздник стал называться Международный Гамзатовский фестиваль "Дни Белых журавлей" и приурочен к дате его рождения - 8 сентября", - добавили в ведомстве.

О поэте

Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селении Цада. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе - "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.