В Пскове стартовал всероссийский театральный фестиваль

Зрителям представили постановку "Евгений Онегин"

ПСКОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия юбилейного всероссийского Пушкинского театрального фестиваля состоялась в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой Псковской области. Зрителям представили постановку "Евгений Онегин. Страницы романа" - это совместный проект Театра имени Ленсовета и государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

"Только что на сцене псковской областной филармонии состоялась церемония открытия юбилейного ХХХ всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Он открылся музыкально-поэтическим спектаклем "Евгений Онегин. Страницы романа". Постановку представила труппа Театра имени Ленсовета. В ее составе Анна Ковальчук, Сергей Мигицко и Сергей Перегудов. Спектакль прошел в сопровождении симфонического оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнил произведения Чайковского", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что фестиваль продлится в Пскове до 28 сентября. Псковичи и гости города увидят спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала. Гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска и Твери.

"В Пскове будет показан премьерный спектакль "Котлован" главного режиссера новосибирского театра Антона Федорова, который известен псковским зрителям как режиссер и художника спектакля "Морфий". Еще одним ярким событием станет гала-концерт конкурса исполнителей "Живое пушкинское слово". Победители смотра вместе с артистами псковского и великолукского театра представят литературно-музыкальную программу по произведениям классика", - уточнила собеседница агентства.

Спектакли для всей семьи

Участие в фестивале принимают спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала и Северо-Запада. Часть показов пройдет в южной столице региона - в городе Великие Луки. В частности, здесь состоится показ музыкальной фантасмагории "Нянины сказки" по мотивам сказок Пушкина и Андерсена. Ее представит московский Театр музыки и поэзии. В роли рассказчицы, няни, выступит легендарная артистка российской сцены Елена Камбурова.

Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга покажет на фестивале свой известный спектакль "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". А Тверской театр кукол представит "Сказку о рыбаке и рыбке". Кукольный спектакль для взрослой аудитории привезет Театр кукол Республики Карелия. Из Петрозаводска 12 сентября на фестиваль приедет гоголевский "Ревизор", номинированный на Национальную театральную премию "Золотая маска".

Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. За годы проведения фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Эстонии, Латвии и других стран. Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области. Организаторами выступает Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина и правительство региона.