Театр наций раздал Премии Корша

Награды вручили в 12 номинациях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Премии Корша прошла в Государственном театре наций, награды раздали в 12 номинациях, среди лауреатов - актриса Софья Эрнст, актеры Дмитрий Журавлев и Игорь Гордин, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы открываем сезон, как всегда, с вручения премии Корша. <…> Непростое это дело - театр, тем более делать театр хороший, нужный, важный и очень честный. Очень непросто. Но есть люди, которых не видно. Результат - на сцене, зрители видят то, что они видят, а за кулисами часто - настоящие герои. А перегрузки - как у Пересильд в космосе", - сказал Миронов журналистам перед церемонией.

Награды вручены в 12 номинациях. В этом году в категории "Дебют" удостоена Эрнст, "Верность" - Журавлев, "Мастерство" - Гордин. Режиссер Марина Брусникина получила премию в категории "Школа", а писатель и драматург Дмитрий Данилов - в номинации "Автор", по его роману в Театре наций поставили спектакль "Саша, привет!"

В номинации "Преданность" отмечена заведующая репертуарной частью Театра наций Кристина Кошкина, "Надежность" - заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений Валентина Богатова, "Музыка" - заведующий музыкальной частью Анна Шавердьян, "Призвание" - члены художественного совета Фестиваля театров Дальнего Востока Константин Кучикин и Анна Шавгарова. Авторы выставки-путешествия "Балабанов" Сергей Сельянов и Татьяна Гетман удостоены премии в категории "Восхищение", а компания "Полюс" - номинации "Дружба".

В этом году не были объявлены победители в номинации "Зависть". "В этом году мы никому не завидуем", - пояснил ТАСС худрук Театра наций. Но награды, по его словам, получили Константин Кучикин и Анна Шавгарова из хабаровского ТЮЗа, на плечи этого театра легло проведение Фестиваля театров Дальнего Востока. "Я восхищаюсь их стремлением, тем, насколько они верят в свое дело", - признался Миронов.

Свое название премия получила в честь Федора Корша - антрепренера, основателя Русского драматического театра, чье здание со 135-летней историей занимает сейчас Театр наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к идее строительства театра и историческому облику здания в Петровском переулке в Москве.