ЮНЕСКО внесла 20 объектов на Украине в список культурных ценностей под усиленной защитой

Как отметили в ЮНЕСКО, речь идет об объектах, расположенных, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. ЮНЕСКО внесла в 20 объектов, находящихся на Украине, в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Об этом говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой ЮНЕСКО.

"В ходе состоявшегося сегодня заседания Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, посвященного усилению защиты объектов культурного наследия на Украине, было принято решение о введении дополнительной защиты для 20 культурных объектов", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ЮНЕСКО, речь идет об объектах, расположенных, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове.

Кроме того, планируется провести обучение для служб безопасности и органов правосудия по теме защиты культурных ценностей. "Эти объекты получили наивысший уровень охраны от военного нападения", - подчеркнули в ЮНЕСКО. Как заявили в организации, нападение на эти объекты "будет рассматриваться как серьезное нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае военного конфликта 1954 года".

Ранее в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов подчеркнул, что Россия решительно отвергает любые обвинения в нарушении Гаагской конвенции 1954 года. Он также отметил, что Украина нарушает положения этой конвенции, "используя территорию культурных объектов и их ближайшие окрестности в военных целях".