В Казани начался фестиваль китайского кино

Мероприятие открылось с показа фильма "Привет, мам"

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. В Казани в рамках форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" начался фестиваль китайского кино. Мероприятие открылось с показа фильма "Привет, мам" режиссера Цзя Лин, передает корреспондент ТАСС.

"Я уверена, что наш зритель по достоинству оценит работы китайских кинематографистов. Фильмы, которые мы привезли, прежде всего были успешны у себя в стране, они любимы и понятны китайскому зрителю. Также они имеют огромное количество международных наград, что говорит о том, что китайский кинематограф сейчас находится на очень высоком уровне развития, интересен и понятен во многих странах", - сказала врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова на церемонии открытия фестиваля.

Проведение Фестиваля китайского кино в Казани является важным мероприятием в культурном обмене между Китаем и Россией, отметил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в своем обращении, которое зачитал его заместитель Хань Минъюй. "Сотрудничество в области кинематографии является важным аспектом китайско-российских гуманитарных обменов. В последние годы Китай и Россия активно сотрудничают в кинематографической сфере, регулярно организуя совместные кинофестивали, демонстрируя фильмы друг друга и взаимодействуя при съемках кинопроектов, привносят новый импульс в укрепление китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал генконсул.

Фестиваль пройдет с 7 по 17 сентября в трех городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В рамках мероприятия будут показаны фильмы разных жанров и направлений, таких как драма, документальные и исторические фильмы. Среди них "Возвращение домой", "Исчезающая пастораль", "Зажигая звезды" и "Лунный человек".

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия российско-китайского форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".