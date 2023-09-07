Киноальманах "ЭТ" выйдет в кинотеатрах 12 октября

Режиссерами картины стали Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Киноальманах якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова "ЭТ" стал фильмом открытия второго фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Картина выйдет в прокат 12 октября, после чего появится в онлайн-кинотеатре Wink, рассказал ТАСС Степан Бурнашев.

"12 октября фильм выйдет в прокат. Потом у нас есть определенное время для проката, а потом, уже в этом году, мы надеемся, он выйдет на платформе Wink", - сказал он.

"ЭТ" - киноальманах, который состоит из нескольких историй. "Там есть и комедия, и драма, и сатира. Мы постарались все выстроить таким образом, чтобы все чередовалось, как на американских горках - и взлеты, и падения. Это как минимум будет интересно", - добавил Бурнашев.

В картине снимались Наталья Слепцова-Корякина, Ким Новиков, Лира Алексеева, Татьяна Степанова, Юрий Широких, Айыына Пудова и другие. Решение о том, что именно она будет открывать "Новый сезон", было принято не сразу, рассказал режиссер. "Я не так давно узнал, что наш фильм будет открывать фестиваль - изначально, вроде как, хотели показать его в конце, а потом наши партнеры сообщили эту новость. Я, конечно, обрадовался. Для меня это первый опыт, очень ответственный и радостный", - заключил Бурнашев.

О фестивале

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024. Представители всех онлайн-кинотеатров вошли в попечительский совет смотра.

Функцию жюри исполняют все гости, участники и зрители, у которых есть возможность голосовать за проекты в онлайн-формате. Победители будут определены голосованием в нескольких номинациях: "Лучший фильм", "Самый ожидаемый сериал", "Герой "Нового сезона" и "Героиня "Нового сезона". Попечительский совет фестиваля также выберет победителя в номинации "Открытие "Нового сезона".