В Самаре открылся международный фестиваль "Шостакович. Вне времени"

Программа музыкального события включает выступления солистов и коллективов, балетные постановки, мастер-классы и круглые столы

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Концерт "Приношение Шостаковичу", где прозвучали произведения современных российских композиторов Москвы Санкт-Петербурга и Самары, открыл Международный фестиваль "Шостакович. Вне времени" в Самарской филармонии. Выступление транслировалось онлайн.

В программе фестиваля приняла участие солистка Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета Дарья Филиппенко и заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина. В программе - произведения Дмитрия Шостаковича "Праздник" из сюиты к музыке из кинофильму "Овод", Александра Чайковского "Хоккейный матч ЦСКА - Спартак", Марка Левянта "Триптих для оркестра", Илоны Дягилевой "Откровение Земли" для смешанного хора, органа, меццо-сопрано и симфонического оркестра и другие.

8 сентября на сцене Самарского академического театра драмы имени Горького пройдет творческий вечер режиссера, актера, сценариста и продюсера, народного артиста России Никиты Михалкова. Он расскажет гостям о творческой судьбе, представит фрагменты из своих художественных фильмов и ответит на вопросы аудитории. Одно из центральных мероприятий фестиваля пройдет на третий день. В концерте поучаствуют Михалков, народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, актер театра и кино Сергей Шакуров, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии и другие.

Также на фестивале ожидаются концерты Донецкого академического симфонического оркестр имени Прокофьева, которые пройдут в Тольяттинской и Самарской филармониях. Участники оркестра исполнят шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики, музыку современных композиторов, популярные эстрадные мелодии и рок-хиты.

Международный фестиваль "Шостакович. Над временем" проходит в Самаре и Тольятти в третий раз с 7 сентября по 2 октября. Программа включает не только выступления солистов и коллективов, но и балетные постановки, мастер-классы и круглые столы.