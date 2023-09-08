Петербургский ТЮЗ покажет новый спектакль "Лес" режиссера Уланбека Баялиева

Работа посвящена 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Театр юных зрителей имени Александра Брянцева покажет премьеру спектакля "Лес" по пьесе Александра Островского в постановке молодого режиссера Уланбека Баялиева. Новая работа посвящена 200-летию со дня рождения драматурга.

"Уровень абсурда современности стал таков, что мы решили с героями Островского убежать в "Лес", - сказал режиссер на пресс-конференции, уточнив, что на постановку этой пьесы он получил приглашение от руководства театра.

"Меня привлекла прежде всего театральность "Леса", потому что сегодня, в эти сложные времена, нам с артистами интересно подумать именно про то, что такое театр сегодня, что такое для нас игра сегодня, во что мы играем, во что играют с нами. Все что происходит вокруг, это действительно какая-то игра, абсурд. И мы в Островском в этом смысле тоже ищем абсурд, такой вот абсурдный Островский", - поделился своим режиссерским видением Баялиев. Это третье его обращение к драматургии классика. Еще студентом, на третьем курсе ГИТИСа, он поставил "Позднюю любовь", а затем в Вахтанговском театре - "Грозу".

С труппой ТЮЗа режиссер встретился во второй раз, уже как со своими "любимыми артистами". В его постановке здесь идет спектакль "Зимняя сказка", с успехом показанный на международном Шекспировском фестивале в Ереване.

Над спектаклем "Лес" вместе с режиссером работали художник-постановщик Евгения Шутина, художник по свету Денис Солнцев, композитор Иван Волков.