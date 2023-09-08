В Петербурге пройдет Международный театральный фестиваль "Александринский"

Он состоится при участии гостей из Армении, Сербии и Чечни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. XIV Международный театральный фестиваль "Александринский" открывается в Петербурге при участии театров из Армении, Сербии и Чеченской Республики. Он продлится на площадках Александринского театра до 6 ноября и завершится премьерой хозяев праздника - спектаклем Константина Богомолова "Мать" по мотивам одноименного романа Максима Горького.

"Наш фестиваль интересен тем, что в нем наряду с нашими спектаклями участвуют три национальных театра. Это - театр Сербии, который мы давно хотели пригласить, театр Чечни, выступавший у нас в 2019 году на Театральной олимпиаде, и Ереванский драматический театр имени Габриэла Сундукяна, с которым мы, надеюсь, будем сотрудничать. В Белграде и в Ереване мы побываем с ответными гастролями", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель труппы народный артист России Валерий Фокин.

Фестиваль откроется спектаклем этого мастера "Один восемь восемь один". Это будет начало программы "К юбилею служения Александринской сцене В. В. Фокина". Двадцать лет назад, в августе 2003 года, он был представлен труппе в статусе художественного руководителя. Также в этом цикле будут показаны еще два его спектакля - "Честная женщина" и "Рождение Сталина".

30 сентября Организационный комитет Года Расула Гамзатова проведет музыкально-театрализованное представление "Родники Расула Гамзатова" с участием художественных коллективов из Дагестана.

Фестивальную афишу дополнят премьеры спектаклей молодых режиссеров, выпущенные в Александринском театре в финале минувшего сезона: "Руслан и Людмила" Антона Оконешникова и "Чайка" Елены Павловой по мотивам чеховской пьесы.

На фестивале пройдут также творческие встречи, мастер-классы, образовательные программы. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного "Российским фондом культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Фестиваль получил поддержку комитета по культуре Санкт-Петербурга.