На ВЭФ презентуют цифровую инсталляцию современного китайского художника

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Презентация цифровой инсталляции современного китайского художника Линь Цзюньтина состоится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Инсталляция является частью культурного проекта "Метацентры", который реализует Фонд культурных инициатив "ЭНСО" при поддержке администрации города Владивостока и КРДВ. В рамках цифровой инсталляции известный художник Линь Цзюньтин создаст виртуальное пространство с плавающими, словно летящими, рыбами. Концептуально автор выбрал образ золотой рыбки - символ, который в китайской и русской мифологии имеет схожее положительное значение", - говорится в сообщении.

По версии художника, золотая рыбка показывает стремление людей к стабильности и благополучию. Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что по-китайски слово "рыба" звучит как "ю", что созвучно со словом "счастье".

"На ВЭФ Минвостокразвития России, КРДВ подпишут новые соглашения, направленные на установление деловых контактов между творческими сообществами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе об организации ярмарки современного искусства во Владивостоке. Ярмарка пройдет в рамках ВЭФ 2024 года. Целью этого масштабного мероприятия будет развитие международных связей, демонстрация креативного потенциала ДФО соседям по АТР, помощь нашим художникам и галереям в экспорте регионального креативного продукта на азиатский рынок", - сказала Нургалиева.

Линь Цзюньтин широко известен в арт-сообществе Китая и регулярно выставляет свои работы в галереях и культурных институциях Австралии, Кореи, США, Тайваня, Финляндии и Японии. На данный момент проживает в Шанхае.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.