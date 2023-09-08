"Сатирикон" представит в новом сезоне спектакль "Дубровский" по Пушкину

Также в октябре ожидается премьера спектакля "Предчувствие дома" в постановке Артема Терехина, первые показы пройдут на сцене ВШСИ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Театр "Сатирикон" в новом сезоне представит премьеру спектакля "Дубровский" по Александру Пушкину. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Время очень сложное. Время больших мутных веяний, перепутанных понятий. В этих перепутанных понятиях, мне кажется, нам надо держать ориентир на какие-то очень важные вещи в духовных установках", - сказал Райкин, обращаясь к труппе. Он отметил, что задача настоящего искусства - восстанавливать картину истинных ценностей, заложенных еще в детстве с помощью литературы, театра, кино, живописи, "вставлять духовные вывихнутые суставы".

Худрук сообщил, что в октябре в "Сатириконе" ожидается премьера спектакля "Предчувствие дома" в постановке Артема Терехина, первые показы пройдут на сцене Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). В ноябре репетиции спектакля "Дубровский" по Александру Пушкину на большой сцене начнет Яков Ломкин. Премьера планируется на март 2024 года.

Планы второй половины сезона Райкин назвал туманными. "Некоторый туман во второй половине сезона пока существует", - признался он. Худрук пояснил, что в настоящее время ведет переговоры с рядом режиссеров для постановки на большой сцене. "Мне бы хотелось, чтобы то время - весна-лето - на нашей большой сцене вел бы работу какой-то новый для нас режиссер со своим свежим взглядом, свежим лексиконом, родственный нам по духу", - сказал Райкин. Среди таких постановщиков он назвал Андрея Могучего, Николая Рощина и Сергея Тонышева.

На малой сцене репетирует спектакль "Платон-стендап" Александр Локтионов. В постановке заняты молодые артисты. Премьера намечена на февраль.

Сезон театр откроет вечером официальной премьерой спектакля "Четыре тирана". С гастролями труппа отправится в Санкт-Петербург, Ташкент, Пермь.