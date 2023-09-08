В Екатеринбурге состоится премьера спектакля по пьесе Реттигена

Постановку покажут в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр драмы готовит российскую премьеру спектакля "Любой ценой" по пьесе "Сын Уинслоу" Теренса Реттигена, она состоится 3 ноября. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС генеральный директор театра Алексей Бадаев.

"[В этом году запланирована] премьера - пьеса "короля" лондонских театров 1940-1970-х годов Теренса Реттигена. Он не так хорошо известен, как ни странно, в России, это будет российская премьера - никогда нигде раньше эта пьеса не переводилась, перевод специально был сделан для [нашего] спектакля, он будет называться "Любой ценой". Премьера - 3 и 4 ноября", - поделился он.

Английская психологическая драма рассказывает об отце, пытающемся вернуть сыну доброе имя. "Все - и декорации, и зрители, и актеры - будет прямо на сцене", - добавил Бадаев.