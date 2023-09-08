Костомаров примет участие в съемках фильма "Киборг"

Съемки стартовали 30 июня

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал одним из героев документального фильма онлайн-кинотеатра Premier "Киборг" о жизни людей с протезами. Об этом сообщил заместитель генерального директора платформы Макар Кожухов.

"Буквально на днях мы договорились с новым участником проекта, им станет Роман Костомаров", - рассказал Кожухов на сессии "Что нового?" деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Съемки сериала "Киборг" стартовали 30 июня этого года, над проектом работает кинокомпания ID Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Автором идеи проекта стала Людмила Арланова.

Документальный проект будет состоять из трех серий, каждая из которых рассказывает о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации, а также выступят в роли наставников для людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы.

Экспертами и участниками документального фильма также выступили хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании "Моторика" Илья Чех, реабилитолог Елена Мезенцева, а также другие специалисты в области протезирования.

О фестивале

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024.