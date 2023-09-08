Премьера детектива "Пилигрим" пройдет 10 сентября на ТВ и онлайн-платформах

Главную роль в восьмисерийном кинофильме исполнил актер Денис Васильев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьера остросюжетного шпионского детектива "Пилигрим" о работе спецподразделения, ведущего борьбу с преступными и террористическими организациями, состоится в воскресенье, 10 сентября. Сериал начнут показывать одновременно на Пятом канале и нескольких онлайн-платформах, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа".

"В воскресенье выходит шпионский детектив "Пилигрим". Первые четыре серии будут показаны на Пятом канале, по заказу которого кинокомпания "Триикс медиа" сняла сериал, а также на нескольких онлайн-платформах", - сказали в пресс-службе.

Главную роль в восьмисерийном кинофильме сыграл актер Денис Васильев. По сюжету "Пилигрим" - это оперативный псевдоним его героя Олега Рубцова, работающего агентом секретного подразделения под кодовым названием "Отряд 0-18", которое занимается ликвидацией членов бандформирований и террористических организаций.

В результате предательства досье спецагентов рассекречиваются. Почти все коллеги Пилигрима погибают от рук преступной группировки, но ему удается спастись. Несмотря на постоянную угрозу для жизни, он продолжает бороться со злом, помогать людям и своей стране.

Генеральными продюсерами сериала стали Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова. Режиссер-постановщик - Александр Колесник. Также в сериале сыграли актеры Дмитрий Паламарчук, Илья Шакунов, Лидия Шевченко, Мария Феофилова, Валерий Смекалов, Антон Сиданченко, Владимир Чернышов и другие.

Специально для многосерийной картины был написан саундтрек "Два героя". Слова и музыку к нему сочинил автор и композитор Вячеслав Лобырев.

О "Триикс медиа"

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным Национальной медиа группы, находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.