8 сентября, 10:43

В рамках саммита БРИКС-2024 может пройти международный музыкальный фестиваль

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующий саммит организации может пройти в Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль предложили провести в рамках саммита БРИКС-2024 в Казани. Об этом ТАСС сообщила помощник президента Экспертного совета высокого уровня (ЭСВУ) БРИКС Наталия Прокопенко.

8-9 сентября в Казани пройдет Международный музыкальный фестиваль "Сотворение". В нем примут участие 150 артистов из восьми стран, в том числе стран - участниц БРИКС.

"Так как в этом году в фестивале "Сотворение" принимают участие артисты из каждой страны БРИКС, Комиссия по культуре ЭСВУ БРИКС предлагает в следующем году провести фестиваль совместно, уже официально под эгидой БРИКС. Мы будем рады, если в рамках саммита БРИКС-2024 в Казани пройдет международный музыкальный фестиваль, в котором смогут принять участие не только 11 государств БРИКС, но и все желающие страны, которые хотели бы поделиться своим культурным наследием на глобальном уровне", - сказала Прокопенко.

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле президент РФ Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. 

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