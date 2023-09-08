В трех городах Киргизии начался совместный с РФ фестиваль культурного наследия

Он стартовал с открытия фотовыставки, посвященной выдающимся личностям республики

БИШКЕК, 8 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Кыргызстан - Россия: общее культурное наследие" начался в Киргизии с открытия фотовыставки, посвященной выдающимся личностям республики, сообщает с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Фотовыставка "Люди двух культур: диалог, влияние, наследие" проходит под открытым небом на территории пешеходного бульвара Эркиндик (Свободы). Там размещены стенды с портретами и биографиями самых известных личностей всех национальностей страны, внесших в разные годы существенный вклад в развитие Киргизии и ее столицы.

Как сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев, фотовыставка продолжится в течение месяца. "Ее цель - это познакомить прежде всего молодых людей и напомнить более старшему поколению о плоде трудов многих и многих людей", - сказал он, пояснив, что каждый из персонажей фотовыставки внес огромный вклад в культурное, историческое или материальное развитие Киргизии. "Здесь (на бульваре - прим. ТАСС) люди будут гулять и узнавать историю своего города и своей страны. И о том, что многое сделано благодаря дружбе народов России и Кыргызстана", - уточнил Зульхарнеев.

Касаясь в целом фестиваля "Кыргызстан - Россия: общее культурное наследие", глава представительства заверил, что в первую очередь он посвящен теме исторического наследия. "Наследие - это не столько про наше прошлое, а это про наше будущее. Наследие - это то, чем потомки могут правильно воспользоваться и они его должны знать", - отметил он, добавив, что в Киргизии ранее была создана "уникальная культура". "Это и русская, и кыргызская, и наша общая культура, которую создавали выдающиеся герои. Нынешний фестиваль как раз построен вокруг этих уникальных личностей, таких как Константин Юдахин, Семен Чуйков, Мар Байджиев, Чингиз Айтматов и многие, многие другие", - отметил он. По его мнению, их деятельность является своеобразным фундаментом сотрудничества народов России и Киргизии. "Кто-то этот фундамент размывает, раскапывает и здание обрушается. А кто-то наоборот этот фундамент укрепляет и строит на нем еще много чего нового и эти люди точно находятся на правильной стороне истории, как Кыргызстан и Россия", - заключил он.

Фестиваль "Кыргызстан - Россия: общее культурное наследие" продлится до 16 сентября и будет проходить в трех городах - Бишкеке, Оше и Кара-Балте. В его рамках также запланировано проведение десятков мероприятий, включая выставки, концерты, литературные встречи, лекции и спектакли. Организаторами фестиваля выступили Фонд наследия русского зарубежья и Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына при участии представительства Россотрудничества в Киргизии, мероприятие также поддержано Министерством культуры России, Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, корпорацией "ВЭБ. РФ", Киргизской епархией Русской православной церкви и Киргизско-российским (Славянским) университетом.