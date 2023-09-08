Театр Станиславского и Немировича-Данченко представит шесть премьер в новом сезоне

Зрителей ожидает русский сезон, рассказал гендиректор театра Андрей Борисов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Три оперные и три балетные премьеры пройдут в новом юбилейном сезоне Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Зрителей ожидает русский сезон, рассказал генеральный директор театра Андрей Борисов.

"Новый 105-й сезон мы тоже открываем русской оперой - 20 сентября состоится премьера оперы "Царская невеста". <…> Кроме того, в течение сезона мы выпустим еще пять больших спектаклей на основной сцене. Отмечу, что в опере нас ждет русский сезон. Мы находимся в долгу перед русской оперой и сейчас предпринимаем шаги, чтобы его восполнить", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Как рассказал художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер МАМТ Александр Титель, в начале марта состоится премьера оперы Родиона Щедрина "Не только любовь", а в конце июня - оперы Александра Даргомыжского "Русалка". Художественный руководитель балета, хореограф театра Максим Севагин сообщил, что также в юбилейном сезоне ожидается три балетные премьеры.

"Одна из ключевых балетных премьер 105-го сезона будет также поставлена на великую музыку Петра Ильича Чайковского ["Снежная королева"]. Творческие планы балета насыщенные и интересные", - сказал гендиректор театра.

Борисов высоко оценил итоги прошедшего сезона - на сценах театра прошло почти 250 спектаклей, география гастролей расширилась, а процент наполняемости залов вырос. "Прошедший сезон, я считаю, для театра оказался успешным. Это выражается и в количестве показанных нами спектаклей на основной и малой сценах - мы показали 249 спектаклей. Есть у нас профессиональный показатель - средняя заполняемость зала - она составила 84,5%", - рассказал он.