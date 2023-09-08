В Махачкале прошел митинг в честь 100-летия Расула Гамзатова

В мероприятиях по случаю юбилея поэта в регион, в частности, приехали писатели из Ирана и Белоруссии

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественный митинг в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова прошел в Махачкале в парке Ленинского комсомола. В праздничном мероприятии приняли участие первый секретарь посольства Палестины в России Абдулла Исса и председатель союза писателей Таджикистана поэт Низом Косим, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо Дагестану за приглашение. <...> за то, что родил такого поэта. <...> Расул Гамзатов смог воплотить в себе личность, веру и достоинство дагестанцев. <...> спасибо Расулу Гамзатову за то, что мы могли переводить его на арабский язык, чтобы его [читали] в арабском мире", - сказал первый секретарь посольства.

Косим, в свою очередь, сообщил, что Гамзатова считают национальным поэтом Таджикистана.

"У нас есть великий поэт Мумин Каноат, друг Расула Гамзатовича, который в поэме, посвященной Великой Отечественной войне "Голоса Сталинграда" <...> говорит: "Как мы похожи, брат родной, лицом, повадкой и душой". Действительно, куда не глянешь, везде точки соприкосновения", - сказал Косим.

Как сообщила ТАСС председатель союза писателей Дагестана Марина Ахмедова, в праздничных мероприятиях по случаю юбилея поэта в регион также прибыли писатели из Ирана и Белоруссии.

Праздничные мероприятия начались в Махачкале утром с возложения цветов на могилу поэта на горе Тарки-Тау. Также возложение цветов прошло у памятника поэту на проспекте Расула Гамзатова. В памятных мероприятиях приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и советник президента России Владимир Толстой.

Возложение цветов к могиле Расула Гамзатова в день его рождения © Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".