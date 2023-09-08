"Ленком" в новом сезоне представит премьеры по Горькому и Мрожеку

Театр также планирует провести режиссерскую лабораторию "Марка Марка" с участием молодых режиссеров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" в новом, 97-м, сезоне готовит три премьеры, в том числе спектакль "На дне" по пьесе Максима Горького. Об этом сообщил на сборе труппы директор театра, заслуженный деятель искусств Марк Варшавер.

"Поздравляю всех с 97-м сезоном, который мы сегодня открываем. Это громадный праздник", - открыл сбор труппы Варшавер.

На сборе почтили память ушедших в этом году из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой, прослужившей в "Ленкоме" почти полвека, и ее супруга Глеба Панфилова, поставившего в театре не один спектакль, и других артистов. Варшавер напомнил, что в прошедшем сезоне вышли премьеры спектаклей "Последний поезд", "Старомодная комедия", "Бег", "Маршрут построен", прошли предпремьерные показы муздрамы "Маяковский", эта постановка открывает 97-й сезон.

В новом сезоне режиссер Андрей Прикотенко представит спектакль "На дне" по Горькому, Семен Спивак поставит "Танго" по драме Славомира Мрожека, а главный режиссер "Ленкома" Алексей Франдетти готовит музыкальную семейную сказку "Калиф-Аист". Театр также планирует провести режиссерскую лабораторию "Марка Марка" с участием молодых режиссеров.

"Спектакль, который я буду делать в этом сезоне, называется "Калиф-Аист". Это будет восточная философская сказка, семейный спектакль. <…> Будем открыты для зрителей всех возрастов, потому что, безусловно, у нас есть серьезный репертуар, у нас есть спектакли, адресованные для молодого зрителя. И вот мы откроем наши двери для семейной аудитории. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этом спектакле было интересно не только маленьким зрителям, но и их родителям", - рассказал Франдетти. По его словам, работа начнется в январе, пьесу для постановки пишет Константин Рубинский, музыку - Андрей Рубцов.

Франдетти также сообщил, что начнет подготовку к спектаклю по пьесе Уильяма Шекспира "Много шума из ничего", который может появиться уже в следующем сезоне.

О выставке и гастролях

В фойе театра в день сбора труппы открылась выставка "Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются. К 90-летию Мастера". Как сообщила куратор выставки, заслуженный деятель искусств Ирина Горюнова, в экспозиции представлены различные периоды жизни и творчества Захарова. Посетители выставки увидят уникальные фотографии режиссера, фрагментов его репетиций и спектаклей. Отдельные разделы посвящены постановкам "Юнона и Авось" и "Поминальная молитва", "захаровским" артистам театра, среди которых, например, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Караченцов. Стенд под названием "Два Марка" посвящен более чем 40-летнему сотрудничеству Марка Захарова и Марка Варшавера, который продолжает служить "Ленкому" уже почти 45 лет.

С гастролями театр приедет в Санкт-Петербург со спектаклями "Доходное место", "Юнона и Авось", "Бег", "Все оплачено". Кроме того, запланированы туры в Воронеж, Иваново и Владимир.

На сборе труппы поздравили артистов, получивших государственные и ведомственные награды и звания, в том числе Андрея Леонова, которому было присвоено звание народного артиста РФ, представили новых молодых артистов, которые пополнили труппу.