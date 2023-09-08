Около 40 спектаклей вошли в программу фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"

Фестиваль откроется 9 сентября на Новой сцене ГАБТ постановкой "Князь Игорь" Донбасс Оперы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восьмой фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку" откроется 9 сентября на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) постановкой "Князь Игорь" Донбасс Оперы. Всего в программу вошли порядка 40 спектаклей, сообщил президент Ассоциации музыкальных театров и фестиваля Георгий Исаакян.

"Этот фестиваль - это огромная организация, которая сегодня уже объединяет 68 музыкальных театров не только нашей страны, но и ближнего зарубежья, наших соседей, близких нам по театральной эстетике и истории. В этом году мы начинаем наш фестиваль фантастически рано. <…> Порядка 40 спектаклей в программе фестиваля будет показано с 9 сентября, а последний спектакль 12 и 13 декабря", - сказал он на пресс-конференции.

В этом году фестиваль откроется постановкой "Князь Игорь" Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко (Донбасс Опера) на Новой сцене ГАБТ. На следующий день на этой же сцене Донбасс Опера представит балет "Война и мир", мировая премьера которого состоялась в Симферополе 23 августа.

"В этом году нашему фестивалю невероятно повезло - великая сцена Большого театра принимает сразу несколько театров, ассоциаций", - добавил президент фестиваля.

Кроме того, в Москву на фестиваль свои спектакли привезут театр оперы и балета "Астана Опера", Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжарова, Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки, Чувашский государственный театр оперы и балета и другие. Столичные театры также традиционно примут участие в фестивале. Громкие премьеры зрителям представят Большой театр, "Новая опера", "Геликон-опера", Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Московский театр оперетты и Детский музыкальный театр юного актера.

"Главной и характерной чертой нашего фестиваля является невероятная атмосфера театрального братства и то, как региональные театры встречают в Москве на федеральных и столичных площадках", - отметил Исаакян.

Премия "Легенда"

Традиционно одно из главных событий фестиваля - вручение премии "Легенда" выдающимся представителям музыкального театрального искусства. В этом году гала-концерт и торжественная церемония пройдут 9 ноября на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской. В гала-концерте примут участие лауреаты I международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина. Завершится фестиваль 12 и 13 декабря на Новой сцене ГАБТ спектаклем "Великая дружба" Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжарова.