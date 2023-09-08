Умер бывший главный дизайнер модного дома Dior Марк Боан

Ему было 97 лет

ТАСС, 8 сентября. Французский модельер Марк Боан, занимавший должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год, умер в среду в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, Боан умер в своем доме в Бургундии, где жил в уединении с 1990-х годов. Другие подробности не приводятся.

Боана пригласил работать в модном доме Dior его основатель Кристиан Диор незадолго до своей смерти в 1957 году. В 1960 году Марк Боан сменил на посту главного дизайнера Dior Ива Сен-Лорана. Среди клиентов модельера были актрисы Элизабет Тейлор и Грейс Келли, ее дочери - принцессы Монако Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также художница Ники де Сен-Фалль.