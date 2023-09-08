Владимир Кехман возглавил дирекцию Санкт-Петербургского культурного форума

Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры РФ и правительство города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман возглавил дирекцию Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта.

"8 сентября Владимир Кехман возглавил АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что под началом Кехмана Михайловский театр, который он возглавляет с 2007 года, стал одним из ведущих творческих коллективов России. Так, благодаря его личным усилиям значительно расширилась география гастролей театра и были организованы важнейшие общественно-культурные события. С 2015 по 2021 год Кехман совмещал работу в Михайловском театре с руководством Новосибирским театром оперы и балета. В 2021 году он был назначен на должность генерального директора МХАТ имени М. Горького.

Кехман возглавлял дирекцию форума в 2012 году и курировал подготовку и проведение II Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этом году форум пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.