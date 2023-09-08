На Кубани стартовал после 20-летнего перерыва фестиваль "Большой Донбасс - 2023"

В нем принимает участие более 500 исполнителей авторской песни

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Проведение фестиваля авторской патриотической песни "Большой Донбасс - 2023" возобновили после почти 20-летнего перерыва. В этом году в нем принимает участие более 500 исполнителей авторской песни, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Фестиваль ведет свою историю с 1977 года. После длительного перерыва при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проект был возрожден и поводится на берегу на территории семейного курорта "Казачий берег. Открыл торжественную церемонию художественный руководитель фестиваля, уроженец Донецка Алексей Бешуля. Он поднял государственный флаг под гимн Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Всего на конкурс патриотической песни, подано 500 творческих работ. Участники, выбранные по итогам онлайн-этапа, были приглашены в очный отборочный тур. Организаторы отметили широкую географию конкурса. Музыканты разных регионов страны от Калининграда до Владивостока, а также новых регионов России приняли участие в конкурсном отборе.

По данным организаторов фестиваля, в финале конкурса авторские песни собственного сочинения представят 30 участников. Творчество музыкантов по двум направлениям "Авторская песня" и "Поэзия" будет оценивать жюри, в составе которого известные российские исполнители авторской песни и поэты.

Помимо конкурсных выступлений, для участников и зрителей запланированы образовательные мастер-классы и семинары по музыкальному, исполнительскому и поэтическому мастерству, а также концерты и творческие вечера.