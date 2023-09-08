8 сентября, 20:31

В Сухуме джазовым концертом отметили 876-летие Москвы

В нем приняли участие абхазский певец Денис Хагба и российская джазовая исполнительница Юлия Алексеева

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Концерт джазовой музыки прошел в пятницу вечером в Сухуме в честь 876-летия Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дома Москвы в Сухуме.

"Джазовый вечер, посвященный 876-летию Москвы, прошел в пятницу на крыше Дома Москвы в Сухуме. Для гостей вечера выступили абхазский певец Денис Хагба и российская джазовая певица, солистка оркестра "Биг Бэнд Сочи" Юлия Алексеева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе концерта прозвучали мировые и российские хиты в джазовом исполнении в стиле соул, фанк и блюз, а также авторские аранжировки на песни о Москве. 

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