В Москве ко Дню города подготовили музыкальную программу

Мероприятия состоятся 9 и 10 сентября во всех округах и районах столицы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Звезды эстрады, мастера классической, русской народной и русской духовной музыки, а также создатели авангарда выступят на площадках в центре города, в галереях, музеях и культурных центрах в рамках праздничных мероприятий Департамента культуры Москвы ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Так, на Цветном бульваре 9 и 10 сентября состоится традиционный фестиваль "Добрая Москва": гости смогут посетить благотворительную ярмарку и концерт известных артистов. Также в выходные в парке искусств "Музеон" состоится большой фестиваль "Движ фест" и впервые - детский "Движ Kids".

Популярные российские артисты, танцевальные, вокальные и театральные коллективы выступят и на Поклонной горе. 9 сентября здесь состоится концерт телеканала "МУЗ-ТВ", 10 сентября - радиостанции "Дорожное радио", в "Лужниках" 9 сентября пройдет шоу с участием Полины Гагариной, Валерия Сюткина, Александра Ф. Скляра, Олега и Родиона Газмановых, ST, Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Kvatro, сольный концерт группы "Руки вверх". На городских площадках 12 столичных округов свое творчество также подарят Сергей Лазарев, Егор Крид, Mia Boyka, группа "Ума Турман", Filatov&Karas, Григорий Лепс, IOWA и многие другие артисты.

События в галереях, музеях и КЦ

"День города невозможен без классической музыки. Для тех москвичей, кто хочет погрузиться в магию классики, 9 сентября в 21:00 в Доме Гоголя состоится концерт классической музыки: выступят приглашенная солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Александра Конева (сопрано), лауреат международных конкурсов Ксения Молоткова (сопрано), Олег Полпудин (тенор). Артисты исполнят арии и дуэты из опер известных русских и зарубежных композиторов, романсы и народные песни", - отметили в департаменте.

Поклонникам русской народной музыки предлагается провести время в Музее русской гармоники А. Мирека. 9 сентября в 14:00 здесь начнется праздничная программа "Дорогая моя столица...". Гости услышат народные песни, русские наигрыши и авторские композиции. В музее выступят профессиональные музыканты, титулованные исполнители, гармонисты. Например, дуэт гармонистов "Вечорка" Василия Юрьева и Николая Ванякина - лауреатов международных и региональных конкурсов и фестивалей, обладателей звания "Гармонист земли русской" - исполнит музыкальные номера и прочитают стихи, посвященные Москве.

Москвичей, которым интересен авангард, все новое и оригинальное, Художественный междисциплинарный антитеатр (ХМАТ) приглашает в галерею-мастерскую "Граунд Солянка". Посетители увидят проект "Партитура движения", в котором соединили классику рисования с натуры и экзотичный танец буто - самый медленный танец в мире. Проект представляет собой сессию зарисовок танцевальных перформансов, в рамках которых художники изображают танцоров буто, по сути, фиксируя партитуру движений. Начало мероприятия 10 сентября запланировано в 15:00.

Московская Государственная картинная галерея Народного художника СССР, академика РАХ А. М. Шилова приглашает на концерт Московского ансамбля духовной музыки "Благовест". Новая программа ансамбля "Дорогие мои москвичи" будет исполнена в 15:00 мск 10 сентября. "Лучшие вокальные произведения, воспевающие красоту столицы, созданные в разные годы такими мастерами песенного жанра, как Исаак Дунаевский, Тихон Хренников, Арно Бабаджанян, Андрей Эшпай и другие, услышат гости. Хоровые обработки для этих произведений написаны специально для ансамбля композитором, почетным деятелем искусств города Москвы Антоном Висковым", - анонсировали в столичном департаменте.

Культурный центр ЗИЛ представит 9 сентября в 17:00 мск свой новый проект "П в кубе": "ПроМузыку", "ПроЧтение", "ПроСебя". "Вас ждет презентация-знакомство с концертной программой проекта. Прозвучит музыка начала ХХ века - регтаймы, польки, фокстроты в оригинальной обработке в исполнении Александры Котляревской (фортепиано), Николая Агеева (кларнет) и Александры Будо (виолончель). Также на сцене культурного центра прозвучит современная музыка в исполнении Стефаниды Ермолаевой", - обратились в пресс-службе к москвичам.

Столица в этом году отмечает 876-й день рождения. Мероприятия состоятся 9 и 10 сентября во всех округах и районах Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".