На 80-м Венецианском кинофестивале пройдет церемония награждения победителей

В основном конкурсе участвовали 23 фильма

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей пройдет вечером на 80-м Венецианском кинофестивале. Международное жюри во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом назовет обладателей "Золотого льва Святого Марка", "Серебряных львов": Гран-при жюри и за лучшую режиссуру, специальной премии жюри, Кубков Вольпи за лучшие мужскую и женскую роли и премии имени Марчелло Мастроянни начинающему актеру. Всего в основном конкурсе участвовали 23 фильма.

Отдельно будут объявлены победители второго конкурса "Горизонты" и обладатель премии имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют.

Главную награду - "Золотого льва" - международные и итальянские критики единогласно прочат картине "Бедные-несчастные" (Poor things) греческого кинорежиссера Йоргоса Лантимоса. В 2018 году его фильм "Фаворитка" (The Favourite) был удостоен на Венецианском кинофестивале особого приза жюри. В фильме "Бедные-несчастные" рассказывается история молодой женщины по имени Белла Бакстер, которую вернул к жизни ученый Годвин Бакстер (его роль исполнил американский актер Уиллем Дефо). Главную роль в картине сыграла голливудская звезда Эмма Стоун, которая была задействована и в "Фаворитке".

Высокую оценку со стороны критиков получили также работы японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Зла не существует" (Aku wa sonzai shinai) и польского режиссера и сценариста Агнешки Холланд "Зеленая граница" (Zielona granica).

Претенденты на Кубки Вольпи

Напряженная борьба ожидается за Кубки Вольпи - как за лучшую мужскую, так и лучшую женскую роли. Среди претендующих на премию актрис - Пенелопа Крус, сыгравшая в фильме американского режиссера Майкла Манна супругу основателя знаменитой марки гоночных автомобилей Энцо Феррари, француженка Леа Сейду, американка Джессика Честейн и Эмма Стоун, которая в Венецию не приехала из-за забастовки в Голливуде. Не прошла по красной ковровой дорожке и Крус, частая и желанная гостья Венеции, но она, по утверждению СМИ, не приехала на фестиваль по личным причинам.

На Кубок Вольпи среди актеров-мужчин могут претендовать датчанин Мадс Миккельсен, американец Адам Драйвер, представший в образе Феррари, не приехавшие из-за стачки в США Майкл Фассбендер, сыгравший в новом триллере Дэвида Финчера, а также Брэдли Купер. Последний сыграл американского композитора ХХ века Леонарда Бернстайна в фильме "Маэстро" (Maestro), который стал для Купера второй режиссерской работой.

Жюри студентов кинематографических вузов оценит участников секции "Венецианская классика" и наградит лучшую отреставрированную версию из шедевров прошлого. В рамках программы ранее состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев" (1966) в восстановленной авторской версии.

Венецианский фестиваль преодолел все пандемийные ограничения. Число проданных билетов (более 35 тыс.) за первую часть фестиваля выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Увеличилось, хотя и не значительно, число аккредитованных на старейший в мире киносмотр журналистов.

Ряд обозревателей сочли фестиваль этого года более слабым и по художественному уровню картин, и по уровню звезд, некоторые из которых не приехали из-за забастовки в Голливуде. На этом фоне отмечалось некое засилье итальянских картин, которых только в основном конкурсе было шесть. Некоторые из них заслужили высокие оценки критиков, в частности фильм Маттео Гарроне "Я - капитан" (Io Capitano), в котором рассказывается о путешествии двух сенегальских мальчиков, пытающихся добраться до Европы.