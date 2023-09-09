"Донбасс опера" представит постановки на сцене Большого театра в Москве

Показы пройдут в рамках VIII фестиваля "Видеть музыку"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко ("Донбасс опера") начинает гастроли в Москве. 9 сентября на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) труппа покажет оперу Александра Бородина "Князь Игорь", а 10 сентября - балет "Война и мир" на музыку Вячеслава Овчинникова, сообщил художественный руководитель донецкого театра Вадим Писарев.

"Для нас это очень ответственно, большое вдохновение, большое волнение - в Большом театре выступаем, фестиваль "Видеть музыку". Мы привезли две премьеры. <...> Оперу и балет привезли, и полным составом - 220 человек: хор, оркестр, балет", - сказал Писарев на пресс-конференции в ТАСС. Показы пройдут в рамках VIII фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку".

Генеральный директор "Донбасс оперы" Евгений Денисенко рассказал, что первой постановкой в Донецком театре оперы и балета был "Князь Игорь", через 90 лет труппа решила вновь обратиться к этому произведению. "Это не просто спектакль - это спектакль о свободе. Это государственный спектакль", - отметил гендиректор. По его словам, тема свободы, сохранения независимости поднимается и в "Войне и мире".

Солист балета, заслуженный артист ДНР Роман Белгородский сообщил, что выйдет на сцену Большого театра и в "Князе Игоре" (в "Половецких плясках"), и в "Войне и мире" в образе Наполеона. "Нервно, мы очень сильно волнуемся", - признался артист. По его словам, коллектив уже выступал на сцене ГАБТ ранее, но непривычным для артистов остается размер сцены и ее уклон.

Руководитель литературно-драматургической части театра Наталья Дейнека назвала обе постановки знаковыми для труппы. "Все действия, которые происходят в опере "Князь Игорь" и "Слове о полку Игореве", - это действия нашей донецкой степи. Для нас это очень близко, показательно, где-то даже наш характер здесь проявляется", - отметила она. Что касается "Войны и мира", по ее словам, хореограф балета Андрей Петров, ушедший из жизни в конце апреля 2023 года, успел поставить ключевые сцены, сделал связки между сценами. Руководителем постановки выступил Вадим Писарев, авторы либретто - Виктор Добросоцкий и Андрей Петров.

Продюсер постановки балета Айдар Шайдуллин отметил, что творческое сообщество Донбасса сейчас нуждается в особой поддержке. Он поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив за поддержку проекта, отметив, что это коллаборация трех театров. В постановке задействованы солисты театра "Кремлевский балет", труппа "Донбасс оперы", артисты Марийского театра оперы и балета, симфонический оркестр и хор. "Этот спектакль исполняют люди, артисты, которые не понаслышке, не по литературе, кино знакомы с теми угрозами, которые несет за собой война", - добавил он.