Более 20 посвященных великим композиторам квест-маршрутов запустят в РФ к осени 2024 года

Проект нацелен на то, чтобы люди могли лучше узнать музыкальное наследие России, рассказал его создатель Валерий Сушков

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 туристских квест-маршрутов, связанных с русскими композиторами, запустят к осени 2024 года в нескольких регионах РФ по проекту "Великие русские композиторы. Под призмой филатуризма", они познакомят с историей русской музыки, а также с местами, где жили и творили композиторы, сообщил ТАСС создатель и руководитель проекта Валерий Сушков.

"Более 20 квест-маршрутов мы планируем запустить к сентябрю 2024 года. В некоторых случаях маршруты для одного композитора будут сразу в нескольких регионах. Например, для П. И. Чайковского пройдет презентация квест-маршрута в двух регионах: в Чувашии - в Музее-Усадьбе П. И. Чайковского в городе Воткинске и в Пермском крае в городе Чайковском", - сказал Сушков.

Суть квест-маршрутов заключается в том, что участники проекта посещают в том или ином городе усадьбы, музеи, другие объекты, указанные в почтовой карточке, посвященной одному из композиторов. "Участники делают фотографии, выкладывают их у себя в социальных сетях, высылают нам, а мы потом высылаем электронные дипломы, причем подписи обычно ставят прямые потомки выдающихся великих русских музыкантов", - пояснил автор проекта.

По его словам, проект носит просветительский характер и поможет лучше узнать музыкальное наследие России. "Русская классика - это важная часть мирового культурного наследия. Она самобытна и прекрасна, ее отличает особый характер и неповторимое величие. Русские композиторы писали свои произведения вне времени. В XXI веке они по-прежнему звучат мощно и современно", - резюмировал собеседник агентства.

Маршруты будут посвящены в том числе таким композиторам, как Петр Ильич Чайковский (1840-1893), Михаил Иванович Глинка (1804-1857), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908), Модест Петрович Мусоргский (1839-1881), Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943), Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975), Тихон Николаевич Хренников (1913-2007).