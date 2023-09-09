G20 заявила об усилении борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

Лидеры Группы двадцати в итоговой декларации также призвали "защищать живое культурное наследие, включая интеллектуальную собственность"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) заявили о необходимости усилить борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей, чтобы обеспечить их возвращение в страны происхождения. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G20.

"Мы подтверждаем нашу приверженность усилению нашей борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей на национальном, региональном и международном уровнях, чтобы обеспечить их возвращение и реституцию странам их происхождения, когда это уместно, и призываем к устойчивому диалогу и действиям в этом направлении с целью укрепления культурной дипломатии и межкультурных обменов в соответствии с национальным законодательством и соответствующими конвенциями ЮНЕСКО", - говорится в документе.

Они также призвали "к полному признанию и защите культуры с ее непреходящей ценностью как движущей силы преобразований и фактора, способствующего достижению целей устойчивого развития". "Предлагаем включить культуру в качестве самостоятельной цели в будущие обсуждения возможной повестки дня в области развития на период после 2030 года", - указали лидеры G20.

Кроме того, "двадцатка" призвала международное сообщество "защищать живое культурное наследие, включая интеллектуальную собственность".

Саммит Группы двадцати проходит в Нью-Дели и продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.