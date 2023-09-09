В Башкортостане в 2024 году пройдут международные инклюзивные творческие игры

В 2023 году мероприятие проходило в Липецке

ТАСС, 9 сентября. Международные инклюзивные творческие игры - состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов пройдут в 2024 году в Башкортостане, сообщила глава администрации Липецка, где проходят третьи игры, Евгения Уваркина.

"Третьи Международные инклюзивные творческие игры завершены. Эстафету в виде символа игр - дельфина - передали в Башкортостан", - написала Уваркина в своем Telegram-канале.

Более 3,1 тыс. человек из 19 стран приняли участие в III Международных инклюзивных творческих играх, которые проходили в Липецке с 5 по 10 сентября. В 32 номинациях по восьми видам искусства в очном формате приняли участие более 1,2 тыс. человек, в заочном - более 1,8 тыс.

Международные инклюзивные творческие игры - состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. Первые в мире игры прошли в Москве в 2016 году. В сборные команды от регионов вошли победители и лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов с инвалидностью различных нозологий, приехали участники из Казахстана, Франции, Италии, Нидерландов, Аргентины и других стран.