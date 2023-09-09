Фестиваль "Владивостокские сезоны" открыл культурную программу ВЭФ

В программу вошли выставки, спектакли, концерты и экскурсии

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Концертом Тихоокеанского симфонического оркестра, солистов Приморской краевой филармонии и российского музыканта Петра Дранги открылся Фестиваль "Владивостокские сезоны", давший старт культурной программе Восточного экономического форума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Фестиваль "Владивостокские сезоны" сегодня открылся концертом Тихоокеанского симфонического оркестра, солистов Приморской краевой филармонии и Петра Дранги", - сообщили в пресс-службе.

Культурная программа форума включает выставки, спектакли, концертные программы с выступлениями известных артистов и творческих коллективов, фестивали и экскурсии. Побывать на них смогут жители и гости региона. 9 сентября в центре Владивостока прошел Приморский театральный променад и концерт-спектакль "Нам есть, что сказать! Мы хотим танцевать!".

В Приморской государственной картинной галерее с 10 по 13 сентября будут работать выставки "Энергия цвета. Архетипы авангарда" и "Святая Екатерина" Карло Дольчи. Из собрания Государственного Эрмитажа", а также выставка "Китай в творчестве художников русского зарубежья. Из коллекции Сергея и Ирины Беляевых". Проход на экспозиции для участников форума бесплатный при предъявлении бейджа. В историческом парке "Россия - Моя история" ежедневно будут работать выставки мультимедийных проектов "Невельской: плоды воображения" и "Арсеньев. Открывая Приморье", там же можно увидеть выставку "Обыкновенный нацизм".

На видовой площадке Нагорного парка будут проходить джазовые вечера. Гости будут слушать музыку и любоваться видом на бухту Золотой Рог. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева подготовил выставочный проект "Муравьев-Амурский. Быть губернатором", приуроченный к 165-летию со дня подписания Айгунского договора, закрепившего за Россией новые земли, и 85-летию образования Приморского края. Еще одна экспозиция, "Покорители морей и дары океанов в памятниках музеев Московского Кремля", посвящена близкой для Владивостока морской теме, среди представленных экспонатов - произведение ювелирной мастерской Карла Фаберже - пасхальное яйцо "Память Азова".

10 сентября в большом зале Приморской сцены Мариинского театра прозвучит уникальная симфония №1 "Космос" для искусственного интеллекта композитора и дирижера Петра Дранги в исполнении большого симфонического оркестра при участии солистов из Китая. На следующий день на этой же сцене выступят известный музыкант Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.