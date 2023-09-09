В Саратове на фестивале "Укек" на исторической площадке показали конное шоу и раскопы

Фестиваль не проводили три года на территории рядом с поселком Увек

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль археологии и реконструкции "Укек" состоялся на историческом месте рядом с поселком Увек в Заводском районе Саратова. На нем представили, в частности, раскопы и конное шоу, передает корреспондент ТАСС.

В 2020-2022 годах в связи с угрозой распространения коронавируса фестиваль проводился на территория Исторического парка "Россия - Моя история" в Саратове.

"Возвращения на историческую площадку мы ждали три года. Сегодня мы рады приветствовать на фестивальной площадке всех - жителей и гостей Саратовской области, реконструкторов, ремесленников, музыкантов и ученых из других регионов! Фестиваль вновь проходит в прежнем формате со своей неповторимой атмосферой и традициями!" - привели в пресс-службе саратовского Исторического парка "Россия - Моя история" слова директора парка, руководителя археологических экспедиций на Увекском городище Дмитрия Кубанкина.

Территорию фестиваля разделили на три части: развлекательная, археологическая и историческая. На развлекательной прошло конное шоу и показательные пешие поединки, на сцене - выступления этно-фолк групп.

Археологическую площадку представили выставкой находок, в том числе раскопов 2023 года, а также лагерем археологов. На исторической площадке показали реконструкцию быта средневековых горожан, там же работали мастера-бусоделы, ювелиры, косторезы, кузнецы, берестянщики, гончары. Гости фестиваля могли поиграть в подвижные игры, погадать на костях, посетить юрту кочевника.

Фестиваль проводится с 2012 года и направлен на воссоздание жизни средневекового золотоордынского города Укек, располагавшегося в XIII-XIV веках на южной окраине современного Саратова. Реконструкция стала возможной по результатам ежегодных археологических экспедиций на Увекском городище. В 2023 году проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Укек - средневековый золотоордынский город, существовавший с середины XIII века до конца XIV века. Сейчас на его месте расположен современный поселок Увек. С 2005 года там ежегодно проводятся раскопки.