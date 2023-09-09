В оргкомитет Петербургского культурного форума вошли 14 человек

В списке оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило в состав оргкомитета по проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума 14 человек, соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

В него, в частности, вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Роспотребнадзора Анна Попова, худрук Михайловского театра в Санкт-Петербурге, директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман, который ранее возглавил дирекцию форума.

При этом из состава исключили 36 человек, в том числе народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета, режиссера и продюсера Федора Бондарчука, режиссера Карена Шахназарова и народного артиста РСФСР, актера и режиссера Александра Калягина.

В 2023 году форум пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга.