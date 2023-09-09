На Всероссийском фестивале "Фанфары Тульского кремля" впервые выступил оркестр из Херсона

Оркестр, в частности, принял участие в торжественном шествии по проспекту Ленина в Туле

ТАСС, 9 сентября. Духовой оркестр Херсонского областного дворца культуры впервые принял участие во Всероссийском фестивале "Фанфары Тульского кремля", прошедшего в Тульской области 8 и 9 сентября. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь Тульской областной филармонии Надежда Бушина.

"В этом году в фестивале приняли участие 11 оркестров. Впервые к нам приехал оркестр из Херсонской области: духовой оркестр дворца культуры из города Херсона, его руководитель - Евгений Козачек. Этот оркестр был создан в 2022 году. С ними приехал министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко", - рассказала она.

По словам собеседницы агентства, херсонский коллектив выступил в досуговом комплексе Щекино, а затем со всеми оркестрами в Туле принял участие в торжественном шествии по проспекту Ленина до площади Ленина, где каждый из них продолжил свою концертную программу. В частности, гости из Херсона исполнили "Херсонский марш", "Марш артиллеристов" и другие произведения.

На фестивале также выступил оркестр из Татарстана - Универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной музыки национально-культурного центра "Элмэт" из Альметьевска, а также духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы из Владимирской области, оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского и другие.

Бушина добавила, что в Туле 8-9 сентября состоялся VII Всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля", который ежегодно проводится ассоциацией "Духовое общество имени Валерия Халилова", Министерством культуры России, Тульской областной филармонией. В 2023 году он стал частью Всероссийского молодежного фестиваля духовых оркестров "С тобой, страна!". В первый день коллективы выступили в разных домах культуры региона: например, Ярославский муниципальный духовой оркестр - в Ясногорске, Губернаторский оркестр Тамбовской области - в Донском, Липецкий государственный духовой оркестр - в Богородицке, Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии - в городе Белеве. Во второй день состоялось торжественное шествие оркестров по центру Тулы.