В Москве отметили День города

В столице прошли концерты и другие уличные мероприятия

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Москве состоялись мероприятия по случаю 876-летия Москвы, которое отмечают в 2023 году 9 и 10 сентября. Близ главных площадок праздника - на Поклонной горе, в парке "Музеон" и спорткомплексе "Лужники" - собрались несколько десятков тысяч гостей.

В эти выходные праздничные мероприятия проводят как в центре Москвы, так и на площадках во всех округах столицы. Уже с утра московский транспорт организовал три больших парада - поездов метро, речных судов, а также ретротрамваев. В эти выходные проходят также заключительные мероприятия Московского урбанистического форума, а также ко Дню города открываются фестивали "Добрая Москва" и "Театральный марш". Однако самыми масштабными событиями в эти выходные стали концертные программы в центре столицы.

О музыкальных фестивалях

Фестиваль "Движ фест" в "Музеоне" собрал большое количество молодежи. Кто-то стоял прямо под сценой, другие расположились поодаль, уютно усевшись под световыми инсталляциями в виде больших одуванчиков. Вместе с теми, кто только начал творческий путь, на этой сцене выступают популярные артисты и блогеры. В "Лужниках" с 18:00 стартовало масштабное шоу. Как уточнили в пресс-службе департамента культуры Москвы, участие в нем принимают Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Олег и Родион Газмановы и другие звезды. Продолжит вечер сольный концерт группы "Руки вверх".

На Поклонной горе, пройдя мимо огромной инсталляции в виде кубов с экранами, на которых постоянно сменяли друг друга красивые виды Москвы, мимо уличной фотовыставки с достопримечательностями и просто интересными кадрами столицы, по главной аллее вдоль фонтанов, гости выходят к большой сцене. Ее расположили на фоне главного музея военной истории страны - Музея Победы. Все вокруг украшено праздничными флагами и баннерами. В 18:00 здесь начался концерт с участием молодых и известных исполнителей, выступления пройдут и в воскресенье. В программе - выступления Филиппа Киркорова, группы "Блестящие", Жасмин, Юлит Савичевой, Стаса Костюшкина, Алсу и других артистов. И уже сегодня сюда можно было добраться на новом четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4), который ко Дню города открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

О других событиях

Всего за два дня по случаю праздника по всему городу проведут более 150 крупных мероприятий на центральных и окружных площадках. Помимо концертов, мастер-классов, экскурсий и лекций, все желающие могут увидеть архивные и современные снимки Москвы на фотовыставках информационного агентства России ТАСС, посвященных городу. О развитии столицы, ее знаковых местах, запечатленных в разные годы, расскажут экспозиция "Город, устремленный в будущее" на лайтбоксах у здания ТАСС на Тверском бульваре и выставка "Этот город наш с тобою" в Музее Победы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия "День города Москвы 2023".