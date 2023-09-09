9 сентября, 18:13

Кейли Спейни и Питер Сарсгаард стали лучшими актерами 80-го Венецианского кинофестиваля

Vianney Le Caer/ Invision/ AP
Питер Сарсгаард
© Vianney Le Caer/ Invision/ AP

Актеры удостоились Кубка Вольпи

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли. Об этом объявило международное жюри 80-го Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом.

Спейни сыграла в картине о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla), которую сняла режиссер София Коппола. Кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли был удостоен американский актер Питер Сарсгаард. Он сыграл в фильме "Память" (Memory) мексиканца Мишеля Франко. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация