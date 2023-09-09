Кейли Спейни и Питер Сарсгаард стали лучшими актерами 80-го Венецианского кинофестиваля

Актеры удостоились Кубка Вольпи

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Кейли Спейни удостоена Кубка Вольпи как лучшая исполнительница женской роли. Об этом объявило международное жюри 80-го Венецианского кинофестиваля во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом.

Спейни сыграла в картине о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla), которую сняла режиссер София Коппола. Кубка Вольпи как лучший исполнитель мужской роли был удостоен американский актер Питер Сарсгаард. Он сыграл в фильме "Память" (Memory) мексиканца Мишеля Франко.